PEKING 2022: 43 slovenskih športnikov na Kitajskem v lov na 22. kolajno

pripravil Aljoša Žvirc

Ljubljana, 26. januarja - Po najbolj številčni slovenski zasedbi s kar 71 športniki v Pyeongchangu v Južni Koreji 2018 bo mesto v letalu za Peking, kjer bodo med 4. in 20. februarjem potekale 33. zimske olimpijske igre, zasedlo 43 tekmovalcev in tekmovalk. Vsi se bodo vsak na svoj način podali v lov za čim boljšimi uvrstitvami in morebitno 22. slovensko kolajno na ZOI.