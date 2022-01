Kamničanke zanesljivo do nove zmage, Novogoričankam primorski derbi

Ljubljana, 19. januarja - Državno odbojkarsko prvenstvo so nadaljevala tudi dekleta. Na prvih tekmah leta 2022 so zmagale igralke Calcita Volleyja, gladko so bile boljše od ATK Grosupljega, in Novogoričanke, GEN-I Volley je imel proti Ankaranu nekoliko težje delo, a je vseeno zmagal s 3:0. Obračun med Krimom in Novo KBM so prestavili.