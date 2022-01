Ameriški umetnik in londonska galerija s prvo razstavo o Fortniteu

London, 20. januarja - Ameriški umetnik Kaws s pravim imenom Brian Donnelly in galerija Serpentine v Londonu sta pripravila prvo razstavo o videoigri Fortnite. Umetnik je v galeriji postavil svoja platna in barvne skulpture, vzporedno pa sta se v videoigri, ki ima več sto milijonov rednih igralcev, pojavila virtualna replika londonskega muzeja in njegova razstava.