Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 19. januarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je vipavska hitra cesta zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Ajdovščina in Vipava v smeri Razdrtega. Nastal je zastoj do priključka Ajdovščina. Obvoz za vsa vozila je možen po vzporedni cesti med priključkoma Ajdovščina in Vipava.