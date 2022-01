Violeta Tomić izstopila iz Levice

Ljubljana, 19. januarja - Poslanka Violeta Tomić je danes izstopila iz stranke Levica, so poročanje N1 za STA potrdili v stranki. Kot so še navedli, so se s Tomićevo dogovorili, da bo do konca mandata ostala članica poslanske skupine Levica. Tomićeva je bila sicer v aktualnem sklicu parlamenta že drugič izvoljena v DZ na listi Levice.