Skakalci razkrili prve misli pred igrami v Pekingu

Ljubljana, 19. januarja - Slovenska smučarska zveza je po tekmah v Zakopanah na Poljskem določila potnike na olimpijske igre v Peking. Moško reprezentanco v smučarskih skokih sestavljajo Anže Lanišek, Timi Zajc, Cene Prevc, Lovro Kos in Peter Prevc. Vsi omenjeni so danes na tiskovni konferenci razkrili nekaj misli pred nadaljevanjem sezone in pripravami za Peking.