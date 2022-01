Evropske borze večinoma v zelenem, nafta in evro dražja

London/Frankfurt/Pariz, 19. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Nafta se je znova precej podražila, tečaj evra pa se je v primerjavi z dolarjem okrepil. Vlagatelji so bili pozitivno razpoloženi ter so odmislili skrbi okrog koronavirusne različice omikron in strah pred zaostrovanjem denarne politike.