Nizozemski muzeji kot saloni v protest covidnim pravilom

Amsterdam, 19. januarja - Muzeji in koncertne dvorane na Nizozemskem so se danes v znak protesta proti omejitvam nizozemske vlade zaradi koronavirusa začasno spremenili v kozmetične salone in telovadnice. Frizer in manikerja so nagovarjali obiskovalce med umetninami v Van Goghovem muzeju, dva frizerja pa sta postavila stole na odru dvorane Concertgebouw v Amsterdamu.