V Avstriji rekordno število okužb z novim koronavirusom

Dunaj, 19. januarja - V Avstriji so v zadnjih 24 urah po neuradnih podatkih potrdili 31.070 novih okužb z novim koronavirusom. Nazadnje so rekordne okužbe na dnevni ravni potrdili pred tednom dni, in sicer 17.006. V državi sicer beležijo tudi rekordno sedemdnevno incidenco, ki je 1274 novih okužb na 100.000 prebivalcev. Pred tednom dni je ta bila 522.