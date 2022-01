V ZD Ljubljana opozarjajo na obvezno naročanje pred odvzemom brisa za PCR-testiranje

Ljubljana, 19. januarja - V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana opozarjajo, da se je na odvzem brisa za PCR-testiranje obvezno prehodno naročiti, izjema pa so šolarji in dijaki. Po poročanju medijev je zaradi povečanega števila naročenih na testiranje na cesti od Ljubljane proti Medvodam pred vstopno točko za testiranje v Stanežičah tudi danes prihajalo do zastojev.