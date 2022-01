Ljubljanska borza: V ospredju delnice Luke Koper

Ljubljana, 19. januarja - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na ljubljanski borzi pridobil 0,48 odstotka in se ustavil pri 1329,76 točke. Indeks so nad gladino potisnile delnice Luke Koper, Petrola in Pozavarovalnice Sava. Vlagatelji so danes sklenili za 2,48 milijona evrov poslov, največ z delnicami Luke Koper.