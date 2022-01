PEKING 2022: Jernej Damjan: Tudi najlažji izzivi so neklasični

pripravil Aleksander Gasser

Ljubljana, 26. januarja - Strokovni vodja slovenske odprave Peking 2022 je nekdanji smučarski skakalec Jernej Damjan. Tudi igre na Kitajskem bodo potekale v sklopu protikoronskih omejitev in 38-letni Damjan zato pred odhodom dvorezno napoveduje: "Dejansko je tako, da so igre neklasične in tudi najlažji izzivi bodo neklasični."