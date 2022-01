Ministrstvo: Storili bomo vse, da vrtci in šole ostanejo odprti

Ljubljana, 19. januarja - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport budno spremljajo razmere v vzgojno-izobraževalnih zavodih, povezane s covidom-19, in so v stalnem stiku z ravnateljicami in ravnatelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol, so sporočili z ministrstva. "Storili bomo vse, da vrtci in šole ostanejo odprti," so poudarili.