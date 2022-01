Ministrstvo ni dočakalo pojasnil nadzornikov Gen-I glede prejemkov vodstva

Ljubljana, 19. januarja - Gospodarsko ministrstvo tudi v podaljšanem roku ni dočakalo pojasnil organov nadzora družbe Gen-I glede vseh bruto izplačanih prejemkov vodstva z določili t.i. Lahovnikovega zakona. "Člani organa nadzora so svoje naloge dolžni opravljati etično, pošteno in odgovorno, kar v tem primeru nedvomno ni v celoti uresničeno," so navedli na ministrstvu.