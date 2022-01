Radomljani dobili novi okrepitvi iz Splita

Radomlje, 19. januarja - Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer iz Radomelj je po sklenitvi sodelovanja s Hajdukom dobil še dva nogometaša iz tega slovitega splitskega kolektiva. Kot so sporočili iz kluba, je Hajduk Radomljam do konca sezone posodil Ivana Čalušića in Maria Ćuića. Že od začetka sezone pri Radomljanih igra še en član Hajduka Ivan Šarić.