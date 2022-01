Kurež uradno pri Bravu, kadrovske novosti tudi pri Mariboru

Ljubljana, 19. januarja - Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je tudi uradno potrdil Gala Kureža kot prvo okrepitev v zimskem prestopnem roku. Kot so sporočili iz Brava, bo 20-letnik Bravov napad okrepil do konca sezone 2023/24. Že pred dnevi so Ljubljančani podaljšali pogodbo z Lorenom Maružinom.