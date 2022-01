Etažni lastniki opozarjajo na težave pri odjemu energentov

Ljubljana, 19. januarja - Etažni lastniki opozarjajo na težave, ki jih imajo pri odjemu elektrike in plina za potrebe večstanovanjskih stavb. Dobavitelji namreč dobavo energentov tem stavbam opredeljujejo kot poslovno dobavo oziroma odjemna mesta v večstanovanjskih stavbah smatrajo za odjemna mesta za poslovni odjem. Ob tem so kritični do razlage resornega ministrstva.