Podjetja pozdravljajo spremembe pravil karantene, trenutnim razmeram se prilagajajo

Ljubljana, 19. januarja - V podjetjih pozdravljajo spremembe pravil karantene, ki so začele veljati danes, saj bo ob zaostreni epidemiološki sliki z njimi lažje omogočati nemoten proces dela. Okužbe s covidom-19, karantene in uveljavljanje višje sile se sicer vrstijo, a so razmere, ki se jim sproti prilagajajo, za zdaj večinoma še obvladljive.