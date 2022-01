Leto dni po izselitvi nekdanji uporabniki Roga opozorili na krčenje javnega prostora

Ljubljana, 19. januarja - Predstavniki Avtonomne tovarne Rog so leto dni po tem, ko je Mestna občina Ljubljana (Mol) v posest prevzela objekt nekdanje tovarne Rog in začela z rušenjem, pripravili novinarsko konferenci pred Mestno hišo. Na njej so ponovno zatrdili, da je Mol uporabnike Roga deložirala brez pravne podlage ter opozorili na krčenje javnega prostora.