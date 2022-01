V Krškem se obeta prenova zgradbe nekdanje policijske uprave

Krško, 19. januarja - Krški župan Miran Stanko in minister za notranje zadeve Aleš Hojs sta v Krškem v torek podpisala sporazum o sofinanciranju preureditve zgradbe nekdanje Policijske uprave Krško. S tem sta uredila lastniška razmerja med ministrstvom in občino ter omogočila njeno prenovo. Naložbo so ocenili na 1,7 milijona evrov, so na krški občini navedli za STA.