Danes se je začela prodaja vstopnic za mundial

Doha, 19. januarja - Deset mesecev pred uvodno tekmo svetovnega prvenstva v Katarju je Mednarodna nogometna zveza Ffia začela prvo fazo prodaje vstopnic. Zainteresirani se lahko za vstopnice prijavijo do 8. februarja, je danes sporočila Fifa. Če bo zahtev več kot vstopnic, bo Fifa izvedla žrebanje. Mundial bo od 21. novembra do 18. decembra, cene vstopnic pa so nizke.