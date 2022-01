Policisti zaradi nezakonitega prevoza migrantov odvzeli prostost državljanu Bolgarije

Murska Sobota, 19. januarja - Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so v torek na avtocestnem počivališču v Murski Soboti ustavili 29-letnega državljana Bolgarije, ki je v avtomobilu nezakonito prevažal pet turških državljanov. Voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so policisti zasegli vozilo, vozniku pa odvzeli prostost, so sporočili.