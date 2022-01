ZN: Leto 2021 eno izmed najtoplejših v zgodovini

Ženeva, 19. januarja - Leto 2021 je bilo eno izmed sedmih najtoplejših let v zgodovini, so danes potrdili Združeni narodi (ZN). Lani so temperature ostale visoke kljub ohlajanju zaradi vremenskega pojava La Nina, so opozorili in dodali, da so vseh sedem najtoplejših let zabeležili od leta 2015 dalje.