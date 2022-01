Sile pod vodstvom Rusije končale umik iz Kazahstana

Almaty, 19. januarja - Mirovne sile vojaškega zavezništva pod vodstvom Rusije so danes končale umik iz Kazahstana, potem ko so bile v začetku meseca zaradi smrtonosnih nemirov napotene v podporo oblastem v tej avtoritarni državi v Srednji Aziji, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poročale ruske tiskovne agencije.