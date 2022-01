Evropske borze uvodoma brez enotnega predznaka

London/Frankfurt/Pariz, 19. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so nov trgovalni dan začeli z neenotno smerjo osrednjih indeksov. Na razpoloženje vlagateljev so vplivali podatki iz Velike Britanije, kjer je inflacija dosegla skoraj 30-letni vrh, in Nemčije, kjer se je donosnost obveznic prvič po maju 2019 dvignila v pozitivno območje.