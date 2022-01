V Celju ponovno poskus uboja

Celje, 19. januarja - V Celju se je v torek ponovno zgodil poskus uboja. Celjski policisti so bili namreč obveščeni, da se na Ljubljanski cesti pretepa več oseb. Ugotovili so, da je 31-letni državljan Kosova z začasnim bivališčem v Sloveniji napadel in z ostrim predmetom poškodoval 28-letnega moškega, prav tako s Kosova, in ga hudo telesno poškodoval.