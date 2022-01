Podelitev grammyjev prestavljena na april

Las Vegas, 19. januarja - Letošnjo podelitev grammyjev, ki naj bi bila 31. januarja, so zaradi epidemije prestavili na spomladanski čas, spremenili pa so tudi prizorišče. Tako bo 64. podelitev prestižnih glasbenih nagrad potekala 3. aprila v dvorani MGM Grand Garden Arena v Las Vegasu. Na Ameriški glasbeni akademiji so z novim mestom podeljevanja nagrad zadovoljni.