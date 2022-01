Snežne razmere v visokogorju

Snežna odeja je večinoma stabilna. Predvsem na strmih, senčnih pobočjih visokogorja pa so nepreobražene ali slabo preobražene klože, kjer se lahko ob večji obremenitvi snežne odeje sproži plaz kložastega snega.

Nadaljuje se suho in sončno vreme. V ponedeljek je še pihal okrepljen severozahodni veter, ki je na najbolj izpostavljenih mestih v visokogorju še prenašal sneg. Sneg je predvsem na prisojnih pobočjih dobro preobražen, saj se je snežna odeja čez dan tudi v preteklih dneh nekoliko ojužila, ponoči pa pomrznila. Poledenela območja so se še nekoliko povečala. V senci je sneg ostal trd ali suh. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do kopne podlage. Izrazitejše klože so ostale predvsem v senčnih legah, na južnih se je sneg že bolj sprijel s podlago.

Danes bo v gorah še precej jasno, nizka oblačnost bo naraščala predvsem na območju predalpskega sveta zahodne Slovenije in bo segala do južnih pobočjih bohinjskega grebena. Krepil se bo zahodni do jugozahodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo od -1 do 2, na 2500 metrih pa okoli -2 stopinji Celzija.

V četrtek bo sprva oblačno in marsikje tudi megleno, na območju Snežnika bo prehodno rahlo snežilo. Čez dan se bo jasnilo. Krepil se bo severozahodni veter, ki bo zvečer v visokogorju močan. Ohladilo se bo. Na 1500 metrih bo sredi dneva okoli -2, na 2500 metrih pa okoli -9 stopinj Celzija. V petek bo delno jasno, občasno bo povečana spremenljiva kopasta oblačnost, ki jo bo več na območju Kamniško-Savinjskih Alp, vzhodnih Karavank in Pohorja. Nastajale bodo posamezne snežne plohe. Pihal bo šibak do zmeren, v visokogorju občasno tudi močan severni veter. Mrzlo bo. Na 1500 metrih bo sredi dneva okoli -8, na 2500 metrih pa okoli -16 stopinj Celzija.

Snežne razmere bodo zaradi hladnega vremena ostale nespremenjene, le še danes čez dan se bo na izrazitih prisojnih legah sredogorja vrhnja plast snega še nekoliko ojužila. Zaradi izrazite ohladitve se bodo povečale poledenele površine, zato bo velika nevarnost zdrsa. V visokogorju bo na izpostavljenih mestih močan severnik občasno še prenašal sneg. Snežna odeja bo večinoma stabilna, le v senčnih legah visokogorja bodo še potencialno nestabilne klože.