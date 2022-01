Vreme: Pretežno jasno, na Primorskem nekaj oblačnosti

Popoldne bo predvsem na Štajerskem in v Prekmurju ter ponekod na Notranjskem zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, ob morju in na Goriškem do 11 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva oblačno, v južni Sloveniji bodo manjše krajevne padavine. Sredi dneva in popoldne se bo od severozahoda zjasnilo. Jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 3 do 9 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bodo v notranjosti Slovenije kratkotrajne snežne plohe. Dopoldne bo na Primorskem pihala šibka burja. V soboto bo na Primorskem delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo lahko občasno naletaval sneg.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo prehodno slabi. Hladna fronta se iznad Severnega morja in Britanskega otočja hitro pomika nad celino. Od jugozahoda priteka k nam postopno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se ob severnem Jadranu pooblačilo. Drugod bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Ponekod v sosednjih krajih Hrvaške in Madžarske bo zapihal jugozahodnik. V četrtek bo sprva pretežno oblačno, v sosednjih krajih Hrvaškem bodo zjutraj in dopoldne padavine. Čez dan se bo od severozahoda jasnilo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom vzpodbuden. V noči na četrtek se bo vremenska obremenitev krepila, spanje vremensko občutljivih bo moteno. V četrtek popoldne bo vremenska obremenitev popustila.