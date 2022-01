Glas ljudstva političnim strankam predal 138 zahtev, pričakujejo njihovo jasno opredelitev

Ljubljana, 19. januarja - V pobudi Glas ljudstva so na politične stranke, sodelujoče na prihajajočih državnozborskih volitvah, naslovili 138 zahtev. Od strank pričakujejo, da se do zahtev jasno opredelijo in se zavežejo k njihovemu izpolnjevanju. S tem želijo prispevati k temu, da bi bili volivci o političnih opcijah bolje seznanjeni in bi se udeležili prihajajočih volitev.