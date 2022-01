Posamezne šole prehajajo na izobraževanje na daljavo

Maribor, 19. januarja - Naraščanje števila odsotnosti zaradi okužbe s koronavirusom ali karantene povzroča težave v šolah. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor je zaradi tega danes v celoti prešla na izobraževanje na daljavo, v treh mariborskih osnovnih šolah so to odredili za celotno predmetno stopnjo, poroča časnik Večer.