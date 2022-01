Dvojica Zidanšek - Juvan preskočila prvi krog

Melbourne, 19. januarja - Slovenska teniška dvojica Tamara Zidanšek - Kaja Juvan je uspešno začela nastope na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Slovenska naveza je v prvem krogu s 6:4 in 7:6 (5) po uri in 37 minutah igre izločila 12. nosilki turnirja dvojic, Indijko Sanio Mirza in Ukrajinko Nadijo Kičenok.