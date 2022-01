Skakalci v Planici za celinski pokal konec februarja

Planica, 19. januarja - Trenutne epidemiološke razmere v državi so razlog, da je prestavljena preizkušnja celinskega pokala v smučarskih skokih v Planici. Kot so sporočili organizatorji, bosta tekmi, ki bi morali biti 29. in 30. januarja, zaradi kronskih razmer pod Poncami šele konec februarja.