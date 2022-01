Chelsea še naprej brez ligaške zmage v letu 2022

London, 18. januarja - Nogometaši Chelseaja nadaljujejo z neprepričljivimi predstavami in v letu 2022 še nimajo zmage v angleški ligi. Na vnaprej odigrani tekmi 24. kroga so na gostovanju pri Brightonu le remizirali, izid je bil 1:1. Londončani niso zmagali na štirih tekmah zapovrstjo, na zadnjih sedmih pa so bili uspešni le enkrat.