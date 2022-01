Newyorške borze končale v rdečem

New York, 18. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji po podaljšanem vikendu namreč pričakujejo, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve v boju proti inflaciji marca zvišala obrestne mere, in sicer za dvakrat toliko, kolikor pričakuje večina analitikov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.