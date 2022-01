ZZB NOB: Ob 80. obletnici Dražgoške bitke smo priča potvarjanju zgodovine

Ljubljana, 18. januarja - Ob 80. obletnici Dražgoške bitke smo priča ostudnemu in do sedaj nezaslišanemu potvarjanju zgodovine, poniževanju partizanov ter žaljenju žrtev nacizma in fašizma, ki se pojavlja v določenih televizijskih programih, v informativnem programu nacionalne televizije, v časopisju in družabnih omrežjih, so zapisali v Zvezi združenj borcev NOB.