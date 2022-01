Papež obljubil pomoč za migrante na poljsko-beloruski meji

Vatikan, 18. januarja - Papež Frančišek je obljubil 100.000 evrov pomoči za migrante, ki so obtičali na meji med Poljsko in Belorusijo, so sporočili danes iz Vatikana. Papež je sredstva namenil za migrante, ki se nahajajo v hudih zimskih razmerah ob meji med državama, so navedli.