Ministrstvo za javno upravo podelilo priznanja CAF za leto 2021

Ljubljana, 18. januarja - Ministrstvo za javno upravo je podelilo priznanja rednim, novim in uspešnim uporabnikom Skupnega ocenjevalnega okvira, modela CAF, ki je na evropski ravni prepoznan kot orodje uvajanja izboljšav v javni upravi. Priznanje uspešen uporabnik so prejele upravne enote Ormož, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica in Tržič.