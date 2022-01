V ZD Šentjur 36 oseb pomotoma cepili s fiziološko raztopino

Šentjur, 18. januarja - V ZD Šentjur so v petek od 126 oseb, ki so jih proti covidu-19 cepili s cepivom Pfizer, 36 oseb pomotoma cepili s fiziološko raztopino, s katero so bile napolnjene prazne viale. Vseh 36 oseb so takoj poklicali; 34 so jih tako obvestili takoj, dve, ki nista bili dosegljivi, pa naknadno. Doslej so jih ponovno cepili 35, enega naj bi prihodnji teden.