WHO: Endemičnost covida-19 ne bi pomenila konca nevarnosti

Ženeva, 18. januarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes posvarila pred napačnim prepričanjem, da bi endemičnost bolezni covid-19 pomenila, da bolezen ni več nevarna. Prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je tudi opozoril, da pandemije covida-19 še zdaleč ni konec, in posvaril pred prepričanjem, da je različica omikron blage narave.