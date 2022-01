8 dni do OI - 20863 ali "Rad te imam do naslednjega življenja"

Ljubljana, 27. januarja - Kitajska družba je za tuje opazovalce pogosto že skoraj obsedena z različnimi števili. To potrjujejo tudi tujci, ki tam živijo. Pri tem gre za popolnoma drugačno dojemanje številk, kot velja na Zahodu, števila se namreč povezujejo z določenimi izrazi in pomeni.

O fenomenu posebnega dojemanja števil na Kitajskem je v svojem članku poročal tudi britanski BBC, ki je izpostavil, da se to vidi že pri kitajski "številki QQ". Gre za identifikacijsko številko rezidentov, podobno slovenskemu EMŠO, le da ni povezano z rojstnim dnevom osebe. Medtem ko si ga domačini brez težav zapomnijo, številka tujcem predstavlja velik izziv, ko je z njo treba poslovati, zato je "plonk listek" tako rekoč obvezen.

Številke za spletne strani ...

To pa je le en primer popolnoma drugačnega dojemanja števil v kitajski družbi. Tudi sicer Kitajci veliko večji poudarek v vsakdanjem življenju posvečajo pomenu številk. Znajdejo se v določenih imenih spletnih strani, v spletnem slengu, nekatera števila imajo poseben pomen in prinašajo srečo, spet drugim se je treba izogibat.

Na spletu so uporabne predvsem, ker se jih je lažje zapomniti in tudi izpisati kot besede, je v članku dodal BBC Travel. Tako je spletna stran kitajskega podjetja China Telecom dostopna na 10086.cn, kar je enako telefonski številki njenega klicnega centra za pomoč uporabnikom. Razlog za to je precej preprost: pot najmanjšega odpora. Številke si je lažje zapomniti kot polne besede, hitreje jih tudi izpišeš (to je še posebej veljajo za predhodnike pametnih telefonov, ki so imeli le številčnice).

Dodatno vpliva tudi potreba po zapisovanju imen in besed v latinični obliki, kar za Kitajce pomeni uporabo pinjina, ki je standardna oblika latiničnih zapisov kitajskih imen. "Vsi na Kitajskem ne obvladajo pinjina. Če bi spletne strani uporabljale zapise v pinjinu, bi to marsikomu povzročilo težavo pri dostopu do spletnih strani," besede poznavalke povzema portal BBC Travel.

... in srečo, življenje ali smrt

Obsedenost Kitajcev s številkami postane še bolj očitna ob pogostem vraževerju v različnih okoliščinah - hitro namreč postane jasno, da se Kitajci določenih številk zelo oklepajo, drugim pa se izogibajo. Med slednjimi je predvsem število štiri, ki v najbolj razširjenem dialektu, mandarinščini, zveni zelo podobno besedi za smrt. Zato te številke ne boste našli v dvigalih, kitajskim znancem pa ni pametno podarjati kompletov s štirimi kosi različnih predmetov v darilu.

Na drugi strani je najbolj srečno število osem, ki v mandarinščini zveni zelo podobno besedi za blaginjo. Registrske tablice z več kot eno osmico se tako lahko zelo bogato prodajo, kot se lahko tudi telefonske številke. Tudi dojemanje drugih številk je povezano z njihovo izgovorjavo in širšo simboliko. Število 0 je dobro, saj se izgovori kot kitajska beseda za dobro, obenem pa predstavlja začetek vsega. Številka 2 je "lahka", številka 3 "življenje" ... s kombiniranjem pa dobivajo vedno nove pomene.

In tudi za uradne politike in spletne pogovore

Predvsem pa številke za Kitajce skozi zgodovino predstavljajo nekaj poznanega in so kot takšne pogosto uporabljene tudi pri uradnih politikah. Sedanji predsednik Xi Jinping je tako v svojem mandatu predstavil "štiri temelje" - za razliko od kulturno pogojenega vraževerja pri uradnih politikah ni toliko pomembno, ali je številka srečna ali ne - njegov predhodnik Hu Jintao pa "Tri vrhove" in kasneje "Osem časti in osem sramot".

V državi, ki je tako povezana s številkami, zato ni presenetljivo, da tudi veliko spletnega slenga temelji na njih. Kitajci bodo na spletu jokali s 555, se smejali s 233 in izražali ljubezen s 520. Za vse tiste, ki bi na prihajajočo Valentinovo želeli nekomu izrazit neizmerno ljubezen pa priporočajo 20863, kar v besedi pomeni: "Rad te imam do naslednjega življenja".