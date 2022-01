Poljska in Madžarska ovirata prenos globalnega davka za multinacionalke v zakonodajo EU

Bruselj, 18. januarja - Finančni ministri EU so danes v Bruslju razpravljali o prenosu globalnega dogovora o uvedbi najmanj 15-odstotnega minimalnega davka na dobiček velikih podjetij v evropsko zakonodajo. Francosko predsedstvo, ki si je to zadalo za prioriteto, cilja na politični dogovor v marcu, pri čemer pa je naletelo na nasprotovanje Poljske in Madžarske.