Člani odbora DZ niso prisluhnili pozivom k višjemu dvigu minimalne plače

Ljubljana, 18. januarja - Člani odbora DZ za delo, družino in socialne zadeve so danes na dveh ločenih sejah razpravljali o minimalni plači. Predlagatelji sej iz vrst SD in Levice so se zavzemali za višji dvig, saj da 4,9-odstotni, kot ga je določil minister Janez Cigler Kralj, ob rasti življenjskih stroškov ne zadostuje potrebam. Člani odbora so pozive zavrnili.