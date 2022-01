V Franciji Molierovo leto ob 400-letnici komediografovega rojstva

Pariz, 19. januarja - V Franciji 400. obletnico rojstva enega največjih komediografov in najpomembnejšega predstavnika francoske klasične komedije Moliera obeležujejo z Molierovim letom. Niz prireditev se je pričel s soboto, do konca leta se bodo v krajih, ki so zaznamovali Molierovo življenje igralca, vodje gledališke skupine in dramatika, zvrstili še številni dogodki.