Na Berlinalu svetovna premiera filma Minimarket 24/7 s slovensko udeležbo

Berlin, 18. januarja - V tekmovalni program Panorama 72. filmskega festivala v Berlinu se je uvrstil celovečerni film Minimarket 24/7. Prvenec ruskega scenarista in režiserja Michaela Borodina je rusko-slovensko-turška koprodukcijo, slovenska koproducenta sta Aleš Pavlin in Andrej Štritof iz produkcijske hiše Perfo, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).