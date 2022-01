Mandat varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTVS začela Marica Uršič Zupan

Ljubljana, 18. januarja - Na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) je danes potekala primopredaja poslov med dosedanjo varuhinjo pravic gledalcev, poslušalcev, bralcev in uporabnikov programskih vsebin RTVS Ilinko Todorovski in novo varuhinjo Marico Uršič Zupan. Na predstavitvi programa decembra lani je napovedala nujno prenovo poklicnih meril in novinarskih standardov.