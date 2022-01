Evropski parlament bo vodila Maltežanka Roberta Metsola

piše Sergeja Kotnik Zavrl

Strasbourg, 18. januarja - Za predsednico Evropskega parlamenta je bila danes izvoljena 43-letna Maltežanka iz Evropske ljudske stranke Roberta Metsola. Je komaj tretja ženska na čelu te evropske institucije in najmlajša doslej. Čeprav so jo podprle tri največje parlamentarne skupine, je slišati tudi nekaj pomislekov zaradi njenega stališča do umetne prekinitve nosečnosti.