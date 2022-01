Novi podatki razkrivajo razsežnosti katastrofe na Tongi

Nuku'alofa, 18. januarja - Po sobotnem izbruhu podvodnega vulkana Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai v bližini Tonge, ki je sprožil tudi cunami, današnji novi podatki in sporočilo s strani tamkajšnje vlade natančneje razkrivajo stopnjo uničenja v državi. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so do sedaj zabeležili tri smrtne žrtve.