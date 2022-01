Razstava Galerija Jakopič skozi umetnost o podnebnih spremembah

Ljubljana, 18. januarja - V Galeriji Jakopič bodo drevi odprli razstavo z naslovom Taljenje. Podobe podnebnih sprememb, ki so jo pripravili v sodelovanju z nevladno organizacijo Project Pressure. Na ogled so dela 17 avtoric in avtorjev, ki obravnavajo vprašanje izginjajočih ledenikov ter z različnimi umetniškimi sredstvi prikazujejo vpliv podnebnih sprememb.