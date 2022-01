Velika Britanija v Ukrajino pošilja protitankovsko orožje

London/Moskva, 18. januarja - Ob strahu pred rusko invazijo in nadaljnjem stopnjevanju napetosti v Ukrajini je Velika Britanija v to državo začela pošiljati lahko protitankovsko orožje, da bi "izboljšali obrambne zmogljivosti," je v ponedeljek zvečer dejal britanski obrambni minister Ben Wallace. V Moskvi so bili danes kritični do pošiljanja orožja Ukrajini.